В Челябинске завершили основные мероприятия по возобновлению теплоснабжения Металлургического района. На месте продолжает работать оперативный штаб под руководством мэра Алексея Лошкина с участием представителей коммунальных служб, профильных ведомств и руководства ЧМК. Об этом сообщили в УЖКХ администрации города.

Первыми тепло начали получать жители поселка Каштак — подачу теплоносителя от котлов ТЭЦ ЧМК возобновили накануне в 20:30. К часу ночи специалисты запустили основную тепломагистраль, обеспечивающую северную часть района.

К восьми часам утра отопление восстановили во всех школах, детских садах, больницах и других социальных учреждениях. Тепло также поступает в жилые дома. Ожидается, что температурный режим в помещениях полностью нормализуется к концу дня.

Управляющим компаниям поручено оперативно реагировать на возможные неполадки во внутридомовых инженерных сетях. Оперативный штаб продолжит работу до полного восстановления комфортной температуры в квартирах горожан.