В Екатеринбурге состоялся закрытый показ мистического экшна «Тайный город» (16+). Над проектом работала компания «Медиаслово» при участии телеканала ТНТ и Москино. Главные роли сыграли Олег Савостюк, Юрий Колокольников, Юлия Пересильд и Андрей Мерзликин. В проекте играют также Милош Бикович, Игорь Верник, Сергей Шакуров, Алексей Гуськов, Лолита Таборко и другие.

Действие в сериале происходит в современной Москве, где параллельно существует магический мир. В нем правят три враждующих клана — Навь, Чудь и Людь. История начинает развиваться с момента, где важный артефакт главы дома Навь, Сантьяга (роль исполнил Юрий Колокольников), решили выкрасть приспешники Любомира (сыграл Лео Канделаки). По воле случая волшебный артефакт попадает в руки простого парня Артема (Олега Савостюка). После чего его жизнь меняется.

На закрытом показе в Екатеринбурге присутствовал исполнитель главной роли — Олег Савостюк. Он представил сериал и пообщался со зрителями, ответил на все интересующие вопросы. Отдельно Олег поделился своим впечатлением о городе и его атмосфере: «Екатеринбург — замечательный город! Я рад, что представляю наш сериал здесь. Мне удалось погулять и узнать о городе. Я поражён его масштабами и тем, сколько творческих людей среди уральцев».

Премьера сериала состоялась 23 ноября на «Кинопоиске» и телеканале ТНТ (в 23:00). Затем одновременно на каждой из площадок с понедельника по четверг зрителей будет ждать по одному эпизоду (всего их восемь).