В Челябинске коммунальные службы готовятся к ухудшению погодных условий. Утром 25 ноября на расчистку придомовых территорий от снега и наледи вышли 434 работника, сообщили в городском управлении жилищно-коммунального хозяйства.

Особое внимание специалисты уделяют обработке тротуаров и подходов к подъездам противогололедными материалами. Согласно прогнозу, вечером в городе ожидается дождь с последующим переходом в снег.

Из-за ночного понижения температуры на пешеходных дорожках может образоваться ледяная корка, скрытая под слоем свежевыпавшего снега, что создаст дополнительную опасность для горожан.

В связи с неблагоприятными погодными условиями коммунальные службы увеличат количество дворников в ночную смену и утром 26 ноября. По прогнозам, снегопад продлится всю ночь и продолжится до 15:00 четверга.