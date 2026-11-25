Прокуратура Челябинска утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении иностранного гражданина, сбившего 17-летнего подростка на пешеходном переходе. Родители пострадавшего потребовали взыскать с автомобилиста компенсацию в размере 5 млн рублей. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Авария произошла 10 сентября 2026 года на регулируемом перекрестке Троицкого тракта и дороги, ведущей к улице Потребительской. По версии следствия, водитель Hyundai Getz при повороте налево не предоставил преимущество школьнику, переходившему проезжую часть по «зебре».

В результате наезда подросток получил тяжелую черепно-мозговую травму. Врачи провели ему трепанацию черепа, после чего несовершеннолетний более двух недель находился в коме. В настоящее время школьник продолжает лечение в стационаре, его состояние остается тяжелым.

Водителю предъявлено обвинение в нарушении ПДД, повлекшем по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью. Для обеспечения гражданского иска банковские счета обвиняемого арестованы. Материалы уголовного дела переданы на рассмотрение в Советский районный суд Челябинска.