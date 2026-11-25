Реабилитолог городской больницы № 2 Магнитогорска Ульяна Колодина оказала помощь жителю Китая, которого сбила легковушка. Сама медик в это время находилась в отпуске. Подробности сообщили в пресс-службе медучреждения.

По информации пресс-службы, женщина стала свидетельницей аварии: местная девушка на легковом автомобиле сбила мужчину на мопеде. Возвращаясь с прогулки, медик увидела произошедшее и сразу бросилась помогать пострадавшему, хотя не находилась при исполнении служебных обязанностей. Осмотрев мужчину, она обнаружила, что он полусидел на асфальте в шоковом состоянии. При пальпации в области голеностопного сустава определялись костные отломки — это указывало на закрытый перелом.

Чтобы отломки не повредили мягкие ткани и не усугубили состояние пострадавшего до приезда скорой, требовалась иммобилизация. Медик смастерила импровизированную шину из подручных средств — пригодились обувь и одежда самого мужчины. Она дала ему умыться, попросив воду у прохожих. С помощью переводчика объяснила, что до приезда скорой вставать на ногу категорически нельзя.

По словам героини, движение в Китае очень оживлённое, мопеды ездят и по проезжей части, и наравне с пешеходами. Пока она оказывала первую помощь, один из проезжающих из-за невнимательности сбил знак аварийной остановки и проехал мимо. В таких условиях, когда счёт идет на минуты, а языковой барьер мешает объяснить даже простые вещи, особенно важны профессиональные навыки.

«Желаем пострадавшему скорейшего выздоровления. А коллеге из Магнитогорска искреннюю благодарность за профессионализм и верность врачебному долгу», — прокомментировали в ГКБ №2.