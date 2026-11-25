Центр коммунального сервиса объявил о старте новогодней акции «В новый год – без пени». Она стартует 1 декабря и продлится до 31 декабря 2026 года. Для участия в этот период нужно оплатить основной долг за ТКО. Всем, кто выполнит это условие, автоматически спишут все пени.

«В прошлом году акция уже показала свою востребованность. В ней приняли участие почти 100 тысяч человек, а общая сумма списанных пеней составила 23 миллиона рублей. Мы решили повторить этот опыт и дать возможность нашим клиентам начать новый год без груза долгов», – отметил генеральный директор ЦКС Захид Камилов.

Ознакомиться с размером начислений можно в квитанции за ноябрь в графе «Сумма к оплате» или на сайте ЦКС разделе «Проверить начисления». Отметим, что акция не распространяется на случаи, когда задолженность и пени взыскиваются в судебном порядке или находятся в исполнительном производстве.

Результаты акции не публикуются – информацию о списании жители увидят в квитанции за январь 2027 года

