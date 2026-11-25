Пассажиры, следовавшие в Челябинск, пришли на помощь гражданину Австралии, который из-за языкового барьера оказался без еды и питьевой воды. Об этом сообщает Telegram-канал Ural Mash.

На протяжении двух суток мужчина, ехавший в поезде к супруге, не мог самостоятельно купить продукты, поскольку не владел русским языком. По словам одной из попутчиц, австралиец дружелюбно улыбался окружающим, но не решался попросить их о помощи.

Лишь к вечеру второго дня путешественник позвонил жене. Та по громкой связи рассказала пассажирам о возникшей проблеме и попросила помочь супругу.

Узнав, что иностранец долгое время оставался без еды, попутчики организовали для него настоящее застолье. Россияне поделились с австралийцем дорожными запасами, угостив его домашними котлетами, бутербродами, яйцами и фруктами.