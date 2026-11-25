Прокуратура Курчатовского района Челябинска добилась через суд восстановления трудовых прав девяти бывших сотрудников Челябинского завода модульных подстанций. Предприятие обязали выплатить задолженность по заработной плате и компенсации на общую сумму около 1 млн рублей. Об этом сообщили в надзорном ведомстве.

Поводом для прокурорской проверки стали обращения работников, уволенных в феврале. Выяснилось, что работодатель своевременно не произвел с ними окончательный расчет, нарушив требования трудового законодательства.

Надзорное ведомство обратилось в суд с требованиями взыскать с предприятия невыплаченную зарплату, компенсацию за задержку денежных выплат и причиненный моральный вред.

Суд удовлетворил исковые требования в полном объеме. Исполнение судебного решения и фактическое получение денег бывшими сотрудниками предприятия проконтролирует прокуратура.