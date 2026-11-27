Президент России Владимир Путин 26 ноября подписал указ о назначении судей в Челябинской области. Об этом сообщает объединённая пресс‑служба судов региона.

На должность заместителя председателя Арбитражного суда Челябинской области на шестилетний срок полномочий назначена Оксана Коровина. Она окончила Челябинский государственный университет по специальности «юриспруденция» с отличием в 2004 году. Карьеру в судебной системе начала в 2006 году — работала помощником судьи Восемнадцатого арбитражного апелляционного суда. С 23 августа 2010 года Оксана Коровина — судья Арбитражного суда региона.

Кроме того, судьёй Челябинского областного суда утверждён Иван Щелоков, который сейчас трудится в Златоустовском городском суде.

Новые назначения получили и другие представители судебной системы: судьёй Копейского городского суда стал Данил Мирахмедов, а судьёй Тракторозаводского районного суда Челябинска — Юлия Салыкаева.

Ранее в Челябинской области назначили врио главы Госжилинспекции.