Депутаты Челябинской городской думы 24 ноября избрали заместителем председателя Артёма Барбашина — ветерана СВО, кавалера двух орденов Мужества. За его кандидатуру проголосовали единогласно.

До этого Барбашин возглавлял комиссию гордумы по местному самоуправлению. Теперь он будет исполнять обязанности вице‑спикера на постоянной профессиональной основе. Должность оставалась вакантной с марта 2026 года, тогда полномочия досрочно сложил Кирилл Матвеев.

Артём Барбашин — выпускник Рязанского высшего воздушно‑десантного командного училища, майор спецназа в запасе. Больше десяти лет служил в Вооружённых силах РФ, участвовал в СВО. Сейчас возглавляет благотворительный фонд «Объединение ветеранов специальной военной и контртеррористических операций».

Вместе с избранием вице‑спикера депутаты назначили и новых руководителей в комиссиях: временно исполнять полномочия председателя комиссии по местному самоуправлению будет Юрий Скалунов, а заместителем председателя комиссии по социальной политике стала Полина Крепак.

Ранее мы писали о том, что челябинский депутат и главврач Рыжий ушел в декрет с седьмым ребенком.