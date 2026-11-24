Врио руководителя Главного управления Государственной жилищной инспекции Челябинской области стала Марина Криволапова. Соответствующее постановление подписал губернатор Алексей Текслер. Документ вступил в силу 24 ноября и опубликован на официальном портале правовой информации.

Кадровые изменения связаны с отставкой прежнего руководителя ведомства Ирины Настенко. Глава региона освободил её от должности по собственной инициативе.

Марина Криволапова продолжит совмещать руководство инспекцией с обязанностями первого заместителя руководителя ГЖИ. Она будет исполнять полномочия начальника ведомства до официального назначения нового руководителя, получая положенный оклад и надбавки.

Ранее мы сообщали о том, что новым замминистра промышленности Челябинской области стала Анна Зимина.