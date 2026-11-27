В Трёхгорном осудят 52‑летнего начальника цеха тепловых сетей. Его обвиняют в халатности, из‑за которой 19‑летний парень получил серьёзную травму.

По данным следствия, мужчина, возглавляя цех теплосетей в МУП «Многоотраслевое производственное объединение энергосетей», отвечал за охрану труда, но не обеспечил должную безопасность на участке. На ул. Мира велись земляные работы, однако место не было должным образом ограждено парапетными ограждениями, а освещение организовано не было.

Такая небрежность привела к ЧП. 11 июля 2026 года в тёмное время суток 19‑летний местный житель упал в траншею. В результате он получил закрытый перелом кости стопы. Медики квалифицировали травму как вред здоровью средней тяжести.

Обвиняемый полностью признал вину и добровольно компенсировал пострадавшему моральный вред — 550 тыс. руб.

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