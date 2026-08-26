С приходом холодов и гололёда челябинские травмпункты перешли на усиленный режим работы. Как рассказал в интервью 1obl.ru руководитель травмцентра первого уровня, заведующий отделением № 2 ЧОКБ Вениамин Халдин, ежемесячно только в их учреждение поступает 50–60 пациентов со сложными переломами, требующими установки фиксирующих аппаратов или протезов. В группе риска находятся абсолютно все — от молодежи до пенсионеров, а чаще всего страдают предплечья, плечи и голени. Основной причиной инцидентов становится спешка при выходе из транспорта или попытке успеть на работу.

Врачи категорически не рекомендуют учиться «правильно падать», так как невозможно контролировать энергию удара. Главная стратегия — профилактика: обувь с нескользящей подошвой, специальные накладки на лед и планирование выхода из дома без спешки. Если падение произошло, при ощущении «ложной подвижности» кости, резком хрусте или боли, не позволяющей наступить на ногу, необходимо немедленно вызывать скорую. Пытаться добраться до больницы самостоятельно или накладывать шину без медицинских знаний опасно — это может усугубить травму. Задача очевидцев — укрыть пострадавшего от холода и поддержать морально, не давая обезболивающих.