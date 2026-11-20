В Магнитогорске 23-летняя машинистка мостового крана пойдет под суд за нарушение правил безопасности, которое привело к тяжёлым травмам у рабочего. Об этом сообщили в СУ СКР по региону.

По версии следствия, вечером 23 мая 2026 года девушка поднимала крышку сталевоза весом около пяти тонн, закрепленную с нарушениями. В какой-то момент центр тяжести груза сместился, строп заскользил по крюку, а сама конструкция перевернулась вертикально.

Несмотря на опасную ситуацию, крановщица не остановила работу и продолжила подъём, из-за чего один конец стропа сорвался со шплинта, и многотонная крышка рухнула на стоявшего на краю сталевоза подручного. От удара мужчина упал и получил множественные травмы головы и тела, которые оценили как тяжкий вред здоровью.

Сейчас расследование уголовного дела завершено, а материалы после утверждения обвинительного заключения уже направили в суд.