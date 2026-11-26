Председатель Следкома РФ Александр Бастрыкин поручил представить доклад по уголовному делу о травмировании учителя в селе Журавлёво Курганской области. Поводом стало обращение мужчины в Информационный центр СК, он не согласен с тем, как идёт установление обстоятельств ЧП.

Несчастный случай произошёл в феврале 2026 года. Учитель физкультуры и труда, работавший в местной школе, по поручению директора готовился к проектному занятию — обрабатывал пиломатериал на строгальном станке. В какой‑то момент рука мужчины попала на подвижные части оборудования, в результате он лишился нескольких пальцев.

По словам пострадавшего, условия труда были небезопасными. Средства индивидуальной защиты ему не выдали, спецоценку условий труда не проводили, а сам станок находился в неисправном состоянии.

Ранее Бастрыкин уже запрашивал доклад по этому делу, а теперь потребовал от руководителя регионального управления Сергея Степанова представить обновлённые данные с учётом доводов заявителя.

Ранее жительница Челябинска обращалась к Бастрыкину с просьбой разобраться в женитьбе её отца, погибшего на СВО.