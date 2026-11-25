Жительница Челябинской области обратилась к главе Следкома с просьбой проверить обстоятельства женитьбы её отца, погибшего на СВО.

Девушка уверена, что её 54‑летнего отца обманом заставили заключить фиктивный брак ради выплат. По её словам, он подписал контракт с Минобороны 14 августа 2025 года, на следующий день расписался с незнакомой семье женщиной, а уже через четыре дня уехал на фронт. В переписке с бывшей возлюбленной, с которой он встречался восемь лет, мужчина якобы называл этот союз фиктивным. Об этом сообщает 74.RU.

Подозрения усиливают фотографии отца за август. По словам дочери, на снимках видны странные повреждения на теле и лице.

Боец погиб 10 сентября 2025 года, всего через месяц после отъезда. Но дочь узнала об этом лишь 6 декабря из соцсетей, в тот период она лежала в больнице с непростой беременностью и продолжала искать живого отца, когда его уже похоронила новая жена. Вдова же поясняет, что не сообщила дочери о смерти мужа, так как не знала, как её найти, и настаивает, что брак был искренним.

У дочери есть вопросы и к деньгам. После гибели отца с его счёта сняли более 1,5 млн руб., исчезли собаки, жившие в квартире, а само жильё теперь в неприглядном состоянии.

Женщина подала заявление в Следственный комитет Челябинской области, возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество».

Ранее мы писали о том, как сироте — участнику СВО из Челябинска, удалось отстоять право на крышу над головой.