1,5-годовалую девочку, получившую тяжёлые ожоги при пожаре, буквально вытащили с того света медики сразу трёх учреждений Свердловской области.

Трагедия случилась в Реже. Пожар вспыхнул, когда мама со старшими детьми была на кухне, а малышка спала в детской. Внезапно в квартире появился дым, горящий натяжной потолок начал опускаться прямо на спящую малышку. Мать успела схватить дочку и вынесла её в общедомовой коридор, затем вывела и старших детей.

Из больницы Режа девочку с ожогами 30 % тела различной степени тяжести и отравлением продуктами горения перевезли в Детскую городскую клиническую больницу № 9 Екатеринбурга в отделение анестезиологии и реанимации. При высокой подаче кислорода уровень его в крови оставался критически низким, что не позволяло провести операцию в первые сутки. Главной задачей стало восстановление функции лёгких, — сообщают врачи.

На протяжении 22 дней медики круглосуточно боролись за жизнь девочки, 10 из них малышка находилась на искусственной вентиляции лёгких. Медики применяли современные сетчатые покрытия для обработки ран, ежеминутно отслеживали показатели состояния и готовили пациентку к пересадке кожи. В итоге врачи провели пластику на участке площадью 5,5 % поражённой поверхности.

Сейчас девочка вместе с папой находится в ожоговом отделении. Через несколько дней девочку выпишут домой. Впереди ждёт длительный курс реабилитации, но самое страшное уже позади.

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