Заместитель главврача по хирургической помощи Центра охраны материнства и детства Сергей Олейник рассказал, в каких случаях детям с пупочной грыжей требуется операция, и что можно сделать до этого.

Пупочная грыжа — это отверстие в области пупка, через которое под кожу могут выходить внутренние органы (чаще всего тонкая кишка или сальник). На пупочные грыжи приходится около 20 % всех грыж в педиатрии. В большинстве случаев грыжа не беспокоит ребёнка и со временем исчезает сама. До 93 % случаев проходят к году, а если грыжа сохраняется в 4–5 лет, шанс на спонтанное закрытие остаётся примерно до 11 лет.

Чтобы помочь организму справиться с проблемой, врачи советуют укреплять мышцы живота: делать массаж, заниматься грудничковым плаванием, а с трёх месяцев выкладывать малыша животом на гимнастический мяч.

По клиническим рекомендациям, операцию при неосложнённой грыже обычно проводят после пяти лет. Решение принимает детский хирург, ориентируясь на размер дефекта. Операцию делают в плановом порядке под масочной анестезией, длится она всего 10–15 минут. После вмешательства ребёнку на месяц ограничивают физические нагрузки, других строгих запретов нет.

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