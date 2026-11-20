Эксперты ПСБ рассказали предпринимателям Челябинской области о нюансах накопительного счета для бизнеса в рамках конференции «Все связано». Мероприятие объединило предпринимателей, экспертов и представителей финансового рынка для обсуждения стратегий масштабирования, управления ростом и внедрения в бизнес практических инструментов.

«Малый бизнес в текущих реалиях отдает предпочтение гибким финансовым инструментам — таким, где можно и копить, и свободно пользоваться деньгами. В ПСБ для этих целей запустили накопительный счет «Деньги в деле». Главная особенность инструмента — возможность получать доход и при этом сохранять полный доступ к средствам без потери начисленных процентов», - отметила Ольга Смирнова, начальник управления массового сегмента ПСБ в Челябинске.

Ставка по счету «Деньги в деле» дифференцированная и зависит от суммы и срока размещения. Для новых клиентов при остатке от 10 000 до 1 500 000 рублей первые 60 дней действует ставка 15% годовых — это заметно выше среднерыночных предложений для текущих счетов. Начиная с 61‑го дня ставка устанавливается на уровне 9% годовых. Если сумма на счете находится в диапазоне от 1 500 000 до 10 000 000 рублей, ставка со дня открытия счета составляет 9% и далее не меняется. На суммы свыше 10 000 000 рублей проценты не начисляются, как и при остатке ниже 10 000 рублей ставка также не применяется. Такой подход позволяет бизнесу выбирать оптимальный объем средств для размещения на накопительном счете под свою задачу и понимать, какой доход можно получить.

Банковский инструмент дает доход и свободу распоряжаться средствами в любой момент. В отличие от классических депозитов, здесь нет ограничений на снятие или перевод средств: проценты за прошедшие дни месяца не сгорают. Это удобно, когда деньги нужны срочно — например, чтобы закрыть кассовый разрыв, выплатить зарплату или оплатить налоги. При этом пополнять счет можно переводом из любого банка, а внутри банка — между своими счетами через интернет‑банк «ПСБ Бизнес». Прямого снятия наличных с накопительного счета не предусмотрено, но деньги легко перевести на расчетный счет в ПСБ, а затем снять привычным способом — через кассу или банкомат.

Владельцы бизнеса могут открыть неограниченное количество таких счетов и использовать их под разные цели: например, один — для налоговых платежей, другой — для зарплатного фонда, третий — для резерва на непредвиденные расходы. Это помогает структурировать денежные потоки и видеть, сколько средств уже накоплено под конкретную задачу. Доход по счету начисляется ежемесячно на фактический остаток, а контролировать операции удобно с помощью СМС‑информирования. Обслуживание счета бесплатное. Управлять им можно круглосуточно через интернет‑банк или мобильное приложение «ПСБ Бизнес».

Воспользоваться продуктом «Деньги в деле» могут новые клиенты банка при открытии первого расчетного счета в рублях, а также действующие клиенты, у которых не было расчетных счетов в ПСБ на 1 июля 2025 года либо не было средств на счете в течение 180 дней до этой даты.

Подробную информацию можно получить по телефону (351) 211-61-24 и в офисе ПСБ в Челябинске: ул. Тимирязева, 30, а также в Магнитогорске: пр-т К. Маркса, 75.

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