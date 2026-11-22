В Челябинске сотрудники ДПС обнаружили двоих 11-летних детей, один из которых находился в розыске. Об этом сообщили в ГУ МВД России по Челябинской области.

Это произошло 21 ноября 2026 года в 04:30 в районе дома № 199А по проспекту Карла Маркса. При проверке выяснилось, что один из несовершеннолетних соответствует сведениям из разыскной ориентировки. В ходе опроса дети рассказали, что гуляли ночью.

Чтобы обеспечить их безопасность, детей доставили в отдел полиции. Там проведут разбирательство и решат вопрос о привлечении законных представителей к административной ответственности по статье 5.35 КоАП РФ за неисполнение обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних.