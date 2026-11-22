В Челябинске к уборке дорог и тротуаров после ледяного дождя привлекли 397 человек и 106 единиц техники. Об этом сообщили в администрации города.

Единственный способ борьбы с наледью — обработка противогололёдными материалами с последующим сметанием. Сейчас этим занимаются подрядчики, которые содержат улично-дорожную сеть.

Челябинцев просят быть предельно внимательными на улицах. В таких погодных условиях важно неукоснительно соблюдать правила дорожного движения и очень аккуратно передвигаться по дорогам и тротуарам.