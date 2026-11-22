В Челябинске свыше 650 сотрудников управляющих компаний устраняют наледь на придомовых территориях после прошедшего в выходные ледяного дождя и температурных качелей. Об этом сообщили в администрации города.

О надвигающейся непогоде городское управление ЖКХ предупредило коммунальщиков еще в пятницу, поручив заранее подготовиться к противогололедной обработке.

Посыпать тротуары и площадки у подъездов песко-соляной смесью рабочие начали ещё с вечера пятницы. Расчистка и обработка дворов продолжаются до сих пор.

Напомним, сегодня дороги и тротуары города после ледяного дождя очищают 397 человек и 109 машин.