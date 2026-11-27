Синоптики продлили штормовое предупреждение на Южном Урале. В ближайшие дни регион накроет волна холода, а на дорогах сохранится опасность из‑за снега и наледи. Об этом в 27 ноября сообщили в Челябинском гидрометцентре.

Причина резкого похолодания — заток арктического воздуха в тыловой части высотного циклона. Из‑за этого к понедельнику ночные температуры могут опуститься до −20 °C на юге области, а на севере — до −10 °C. При этом налипание мокрого снега на провода, которое началось ещё 26 ноября, сохранится как минимум до 28 ноября, а возможно, и дольше — прогноз ежедневно уточняют.

Ранее мы сообщали о том, что в Челябинской области на трассе М-5 сохраняются ограничения из-за непогоды.