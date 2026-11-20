Накануне Всемирного дня телевидения, который отмечается 21 ноября, онлайн-кинотеатр Wink (совместное предприятие «Ростелекома» и НМГ) обнародовал рейтинг предпочтений южноуральских пользователей видеосервиса и телезрителей с начала 2026 года.

Аналитики развеяли миф о «суровом Челябинске»: в отличие от большинства соседей по Уралу, сделавших ставку на информационный Первый канал или РЕН ТВ, на Южном Урале самым востребованным телеканалом в вечерний прайм-тайм стал развлекательный СТС, а оба сезона проекта «Ландыши» уверенно обошли криминальные триллеры.

Видеосервис Wink Фото: Ростелеком

В топ-5 сериалов вошли «Ландыши. Вторая весна» (18+) — продолжение истории о любви богатой наследницы и простого парня из провинциального города и первая часть этого проекта — «Ландыши. Такая нежная любовь» (18+).

Далее в рейтинге оказались истории «потяжелее»: криминальная драма с элементами психологического триллера «Холод» (18+), третий эпизод мрачного детектива о серийных убийцах «После Фишера. Инквизитор» (18+).

Видеосервис Wink Фото: Ростелеком

Замкнул пятерку лидеров «Первая ракетка» (16+) — драматический сериал о подростковых амбициях, упорстве и поиске своего места в мире.

«Сегодня почти 250 тыс. семей Челябинской области пользуются Wink. Все сериалы, которые выбирают жители нашего региона, входят в Wink Originals. Кинопроекты из этой линейки созданы на основе предпочтений зрителей видеосервиса и подходят самой разной аудитории. И самое удобное, что семья может устроить как совместный вечерний сеанс, так и смотреть любимый контент одновременно на пяти разных устройствах, погружаясь в свою историю и никому не мешая. Но, как показывает статистика, челябинцы выбирают просмотр фильмов и сериалов именно с помощью Smart TV», — комментирует Елена Маршалюк, директор по работе с массовым сегментом Челябинского филиала компании «Ростелеком».

Список самых популярных фильмов у зрителей Wink в Челябинской области возглавил подростковый роман-бестселлер «Твое сердце будет разбито» (16+); затем идут криминальная драма о России 90-х «Коммерсант» (18+); комедия «Шальная императрица» (18+), мелодрама «Родительский дом» (12+) и военная драма «Малыш» (18+).

У самых маленьких южноуральцев предпочтения за год почти не изменились. В лидерах вновь оказался проект «Три кота», заняв первые четыре строчки рейтинга с разными частями мультфильма. На пятом месте — «Синий трактор. Сезон 1» (0+).

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