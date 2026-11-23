В Курганской области перед судом предстанут четверо обвиняемых в незаконной охоте на лосей — трое курганцев и один житель Тюменской области, возраст мужчин — от 36 до 43 лет.

По данным следствия, в конце февраля 2026 года приятели приехали на личных автомобилях в охотугодье в Кетовском округе, выследили трёх лосей, застрелили их, частично разделали туши и погрузили в багажник.

Выяснилось, что в группе был действующий охотовед, он имел при себе служебное удостоверение, носил куртку с ведомственными эмблемами, а «Нива», на которой он приехал, была его служебным авто. Мужчина рассчитывал, что статус и форма выручат компанию, если их остановят на трассе. Но план дал сбой. По дороге в Курган колонну всё-таки остановили. Охотовед выдал заготовленную «легенду», но сотрудники ДПС всё же проверили салон и нашли туши лосей.

Правоохранители изъяли у задержанных машины, оружие, рации и тепловизор. Ущерб, причинённый природе, оценили в 240 тыс. руб. По статье о незаконной охоте обвиняемым грозит до пяти лет лишения свободы.

Ранее мы писали о том, что в Курганской области охотник погиб от случайного выстрела.