С 4 по 7 декабря 2026 года в Челябинске в 14‑й раз пройдёт инклюзивный новогодний праздник «Необыкновенные Ёлки». Масштабное событие развернётся в холле ледовой арены «Трактор». Все билеты — бесплатные, а организаторы ожидают около 10 тысяч гостей: детей, подростков, молодых людей с инвалидностью, а также их семьи.

Программа разделена под разные возрастные группы и интересы. 4 декабря пройдёт Молодёжная Ёлка для гостей от 15 до 40 лет, их ждёт новогодняя вечеринка: выступления коллективов «Нашего места», музыкальные и танцевальные номера, интерактивные зоны и дискотека. Специальным гостем станет группа Funk Power из Екатеринбурга.

С 5 по 7 декабря будут работать Детские Ёлки для ребят от 3 до 14 лет и их близких. Пространство устроено как большой новогодний парк развлечений: гости сами выбирают, какие площадки посетить и в каком порядке. Пока на главной сцене идут спектакли, на других локациях открыты мастер‑классы и интерактивные зоны — каждый может составить собственный маршрут.

Центральное место в детской программе займут театральные постановки, в которых участвуют более ста артистов. Среди них — дети и молодёжь с особенностями здоровья, творческая молодёжь без инвалидности и родители, воспитывающие ребят с особыми потребностями.

Особое внимание при подготовке праздника уделяют доступности пространства и программы. Площадка оборудована для передвижения гостей на колясках. Театральные представления сопровождают переводом на русский жестовый язык. Для незрячих и слабовидящих зрителей организуют показы с тифлокомментированием.

Расписание «Необыкновенных Ёлок» можно узнать здесь.

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