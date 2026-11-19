Всероссийский Дед Мороз на свой День рождения получил по-настоящему сказочный подарок. В составе его знаменитого поезда появился «Вагон Цирк», который сделает программу праздника волшебнее, насыщеннее и интереснее.

Юные зрители не будут просто сидеть в зале, они станут непосредственными участниками шоу. На сцене появятся новые герои — добрый фокусник Чародейкин и очаровательная акробатка Бусинка.

После представления каждого ребёнка ждёт сладкий подарок и памятная открытка.

Билеты можно приобрести прямо на платформе у проводника‑аниматора. Важно учитывать правила посещения: дети от 3 до 5 лет допускаются только в сопровождении взрослого, а ребята от 6 до 12 лет могут прийти самостоятельно.

Поезд Деда Мороза прибудет в Челябинск 7 декабря 2026 года. В рамках маршрута по региону состав также сделает остановки 8 декабря в Троицке и 9-го в Карталах.

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