Судебные тяжбы между наследниками челябинского предпринимателя и экс‑депутата гордумы Артура Никитина продолжаются. В августе 2023 года владелец ТРК «Куба», «Никитинские ряды», «Синегорье» и «Калибр» скончался в Германии после продолжительной болезни. Почти сразу между наследниками от разных браков начались судебные разбирательства.

В январе 2026 года Оскар Никитин‑Паркер, интересы которого представляла мать Весталия Паркер, подал иск к совладельцам компании «Стройсвязьурал 1» — Артуру, Артёму и Анастасии Никитиным. Истец требовал признать недействительными решения общего собрания участников общества и ряд сделок.

Арбитражный суд удовлетворил требования частично: аннулированы решения внеочередного собрания и сделки по займам. Наследников обязали вернуть в компанию полученные средства и уплатить проценты. Больше всех заплатит Артур Никитин‑младший — свыше 105 млн руб., с Артёма взыскали около 39 млн, с Анастасии — почти 21 миллион.

Ранее суд наложил арест на деньги и имущество Ольги и Артёма Никитиных на общую сумму 221,7 млн руб.

Ранее мы писали о том, что в Челябинске с завода взыскали 1 млн рублей за долги перед работниками.