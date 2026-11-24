В Челябинске суд изменил наказание для школьника, который в сентябре 2025 года на ЧТЗ выстрелил из ракетницы в лицо другому подростку. Пострадавший получил тяжёлые травмы глаза.

Изначально обвиняемому назначили четыре года условно, но прокурор обжаловал приговор, посчитав его слишком мягким. По итогам пересмотра условный срок сменился реальным. Теперь юноше предстоит провести четыре года в воспитательной колонии. Приговор уже вступил в силу — сообщает 74.RU.

Ранее мы сообщали о том, что полиция ищет девушку-подростка, напавшую на женщину в термах Челябинска.