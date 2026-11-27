Председатель Следственного комитета России поручил доложить о результатах расследования уголовного дела, в рамках которого 13‑летний подросток получил тяжёлую травму на производстве в Челябинской области. Поводом для вмешательства главы ведомства стали публикации в СМИ об оправдательном приговоре в отношении предпринимателя, на объекте которого и произошёл несчастный случай.

По данным следствия, мужчина привлёк к работе с автоматическим колуном своего 15‑летнего сына и ещё одного несовершеннолетнего. Трагедия случилась из‑за грубого нарушения правил безопасности. Сын предпринимателя запустил механизм, не убедившись, что второй подросток убрал руки. В результате пострадавший лишился кисти.

Уголовное дело расследовалось по статье о нарушении правил безопасности при ведении работ. Сейчас потерпевшая сторона не согласна с оправдательным приговором и планирует его обжаловать.

Также Александр Бастрыкин взял на контроль дело о травме учителя в Курганской области.