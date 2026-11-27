Концерт Таисии Повалий, который должен был пройти 5 декабря 2026 года в челябинском ДК Железнодорожников, не состоится. Об этом сообщили в «Городских зрелищных кассах». Выступление было запланировано на 19:00, стоимость билетов варьировалась от 2 500 до 10 000 рублей.

Изначально концерт входил в уральский тур певицы, но вслед за челябинским отменили и другие выступления: не пройдёт 8 декабря и концерт в Перми, сорвалось также шоу в Екатеринбурге.

Возврат билетов производится по месту их приобретения.

Ранее мы сообщали о том, что Игорь Бутман стал амбассадором Челябинска как Культурной столицы.