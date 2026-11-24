В Брединском районе стартовал капитальный ремонт одной из самых опасных дорог региона — трассы к посёлку Наследницкий. Из 17 километров аварийного полотна готов первый километр.

По этой дороге ездят легковушки, мусоровозы и школьный автобус, который в межсезонье из‑за состояния трассы даже отменял рейсы. Для посёлка, где есть только фельдшерско‑акушерский пункт, эта трасса — единственная связь с узкими специалистами в Бредах. А отсутствие пожарной части делает скорость проезда вопросом жизни и смерти.

За годы существования проблемы на дороге случались серьёзные ДТП, в том числе с погибшими. Народный фронт несколько лет добивался ремонта через прокуратуру и суд, и, наконец, ситуация начала меняться. Полностью завершить работы планируют к 2029 году.

Ранее в Челябинске разорвали контракт на строительство дороги из-за срыва сроков.