В Кунашакском районе торжественно открыли отремонтированную дорогу, соединяющую сразу четыре населённых пункта. Трасса Халитово — Баязитова теперь соответствует всем нормативам. На ней построили около 2 км линий наружного освещения. Для пешеходов обустроили тротуары и установили пешеходные ограждения, а также оборудовали полноценный остановочный пункт. Чтобы упорядочить движение, на дороге установили дорожные знаки и нанесли разметки. 7 км трассы защитили барьерным ограждением.

Для жителей Халитово, Сосновки, Баязитова и Бурино дорога стала связующим звеном. В тих сёлах живет около 2,5 тыс. человек.

Ремонт провели в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни». Это один из крупных дорожных проектов года в Челябинской области. Всего в 2026‑м в регионе обновили 173 километра региональных и местных дорог.

Ранее мы писали о том, что в Курганской области обновят более 254 километров федеральных трасс.