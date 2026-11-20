В эту субботу, 21 ноября, в Детском парке имени Валентины Терешковой состоится торжественное открытие зимнего сезона катка #ВЫШЕЗВЕЗД. Начало праздника — в 15:00. Событие станет ярким стартом зимнего сезона и объединит любителей активного отдыха всех возрастов.

Ключевым моментом церемонии станет выход на лёд специального гостя — Ольги Фаткулиной, серебряного призёра Олимпийских игр, чемпионки мира, заслуженного мастера спорта России и рекордсменки страны в спринтерском многоборье и на дистанции 1000 метров. Широкой аудитории спортсменка также известна по участию в шоу «Титаны» на телеканале ТНТ, где в очередной раз продемонстрировала силу спортивного характера.

В рамках открытия Ольга Фаткулина первой протестирует лёд катка. Символический шаг не только подтвердит готовность площадки к приёму посетителей, но и станет вдохновляющим примером для юных спортсменов и всех, кто мечтает покорять ледовые дистанции. Гостей праздника ждет насыщенная развлекательная программа.

Каток #ВЫШЕЗВЕЗД подготовил масштабную сезонную программу. В числе ближайших событий — Новогодний карнавал (27 декабря) и Рождественские гуляния (8 января). В течение февраля и марта в парке пройдут мероприятия для семейного отдыха. Дополнительно дважды в месяц будут проводиться мастер‑классы по фигурному катанию под руководством опытного тренера — они подойдут как новичкам, так и тем, кто хочет отточить технику.