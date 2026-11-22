В Златоусте 42-летняя женщина хотела подобрать прическу с помощью интернета, а в итоге лишилась почти 30 тысяч рублей. Об этом сообщили в ГУ МВД России по региону.

Потерпевшая рассказала полицейским, что загрузила свое фото в незнакомое онлайн-приложение. По словам женщины, в рекламе говорилось, что оно специализируется на подборе стрижки. После отправки снимка она полностью утратила контроль над смартфоном. Телефон вошел в режим постоянной перезагрузки.

В промежутках между включениями экрана хозяйка успела заметить уведомления о списании 15 тысяч и 14 тысяч рублей. Остановить процесс удалось только после извлечения сим-карты и установки ее в другое устройство. Банковские счета женщина сразу заблокировала и обновила онлайн-приложения.

По факту кражи 29 тысяч рублей с банковского счета возбудили уголовное дело по пункту «г» части 3 статьи 158 УК РФ.