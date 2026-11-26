Западный и Восточный обходы Челябинска останутся закрытыми для пассажирских автобусов, грузовиков и тяжеловесного транспорта до 21:00 сегодняшнего дня, 26 ноября, из-за последствий сильного снегопада. Об этом сообщили в региональном Миндортрансе.

На ряде других областных трасс — в том числе в Кусинском районе и в сторону Магнитогорска и Кыштыма — ограничения ввели до 16:00. Всего на расчистку региональных и муниципальных дорог после прохождения южного циклона вывели свыше тысячи единиц спецтехники.

Сейчас в области ожидается похолодание и образование сильной гололедицы, поэтому глава ведомства Андрей Ксензов поручил дорожным службам максимально оперативно убрать снег и обработать проезжую часть реагентами, а водителей просят по возможности воздержаться от дальних поездок.