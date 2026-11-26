Дорожные службы Челябинской области переведены на усиленный режим работы из-за мощного южного циклона. На расчистку и обработку региональных и муниципальных трасс вывели свыше тысячи единиц спецтехники, сообщают в областном Миндортрансе.

Наиболее сложная обстановка сложилась в ночь на 26 ноября, когда в ряде территорий выпало до 20 миллиметров осадков, а сугробы выросли до 28 сантиметров.

На оперативном совещании глава регионального Миндортранса Андрей Ксензов поручил дорожникам максимально быстро убрать снег с проезжей части и посыпать ее реагентами, так как в ближайшее время в регионе ожидается похолодание и образование сильной гололедицы.

Из-за непогоды в области продлили временные ограничения для автобусов, грузовиков и тяжеловесного транспорта: с 12:00 до 16:00 закрыли четыре участка дорог в Кусинском районе (в сторону Златоуста, Нязепетровска, Магнитки и границы с Башкирией), а до 16:00 оставили закрытыми направления на Кыштым, Магнитогорск и Сибай.