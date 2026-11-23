В Челябинской области 23 ноября 2026 года возможны временные перебои со связью и мобильным интернетом. Об этом сообщили в правительстве региона.

Причина — действующий режим «Беспилотная опасность». Экстренное оповещение жители получили в 08:10. До отбоя тревоги южноуральцам советуют оставаться дома и не подходить к окнам либо пройти в укрытие.

Тем, кто находится на улице или в транспорте, рекомендуют укрыться в ближайшем здании, подземном переходе или паркинге. Снимать беспилотники и работу систем ПВО строго запрещено. При обнаружении летательного аппарата или его обломков нужно сразу звонить по номеру 112.