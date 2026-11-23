В Челябинске 24 и 25 ноября проведут проверку теплосетей с помощью специального зеленого красителя «Уранин А» — его запустят в трубы домов Центрального, Ленинского и Тракторозаводского районов, подключенных к контуру ЧТЭЦ-2. Об этом сообщили в пресс-службе «УСТЭК-Челябинск».

Органический индикатор безвреден для здоровья человека, но помогает энергетикам быстро находить места скрытых утечек и неисправности внутридомовых бойлеров.

Если из горячего крана в квартире пойдет зеленая вода, жителям нужно сразу сообщить об этом в свою управляющую компанию и «УСТЭК-Челябинск» — это значит, что технический теплоноситель смешивается с водопроводной водой, использовать которую для бытовых нужд не стоит.