В Троицке восстановили поврежденную крышу многоквартирного дома № 72 на улице 30 лет ВЛКСМ. Ремонтные работы организовали после вмешательства прокуратуры, куда с жалобами на ненадлежащее содержание здания обратились местные жители. Об этом сообщили в прокуратуре Челябинской области.

В ходе проверки специалисты выявили серьезные дефекты кровли. На чердаке произошло обрушение железобетонных балок, в кровельном покрытии образовались трещины, а в квартирах и подъездах обнаружили следы протечек.

Из-за отсутствия своевременных мер по устранению повреждений прокурор внес представления руководителю управляющей компании «Соверен-Сервис» и главе муниципалитета. После этого был заключен контракт на проведение комплекса ремонтно-восстановительных работ.

В настоящее время ремонт крыши полностью завершен. Как сообщили в прокуратуре, жилищные права собственников и жильцов многоквартирного дома восстановлены.