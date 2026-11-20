В Магнитогорске выставили на продажу комплекс бывшей швейной фабрики на улице Большевистской. Объявление опубликовано на сайте бесплатных объявлений.

За 300 миллионов рублей собственник предлагает около 20,9 тысячи квадратных метров помещений и земельный участок площадью почти 3,8 гектара, причем часть площадей уже занята арендаторами.

Предприятие основали в 1932 году как мастерскую по пошиву спецодежды для сотрудников ММК, а в 1941-м преобразовали в фабрику. В корпуса на Большевистской производство перебралось в 1962 году, однако в 2000-х годах компания обанкротилась и закрылась.