В Челябинской области вводят запрет на продажу горюче‑смазочных материалов лицам младше 18 лет. Соответствующий законопроект депутаты Заксобрания приняли во втором чтении 26 ноября. Ограничения начнут действовать с 1 марта 2027 года.

Под запрет попадает продажа бензина, дизельного топлива, сжиженного нефтяного и сжатого природного газа. Власти объясняют меру заботой о безопасности. Доступ к ГСМ нередко становится причиной ЧП.

Есть и исключение: купить ГСМ смогут подростки с 16 лет, если у них есть водительские права. Так учли интересы тех, кто уже допущен к управлению транспортом.

Продавцам дали чёткие инструкции, если возникают сомнения в возрасте покупателя, нужно запросить документ, удостоверяющий личность, либо проверить данные через специальный сервис. Если речь о подростке — понадобится ещё и водительское удостоверение.

За нарушение предусмотрены штрафы. При первом случае физлицам грозит предупреждение либо штраф 2–3 тыс. руб., юрлицам — 20–50 тысяч. Если нарушение повторится, санкции ужесточатся: для граждан — 3–5 тысяч руб., для организаций — 100–150 тысяч.

Ранее мы писали о том, что также с 1 марта 2027 года в Челябинской области могут ввести запрет на продажу вейпов.