Контролёры Россельхознадзора обнаружили на популярных маркетплейсах семена томата «Черничный щербет». Однако, как выяснилось, за интригующим названием скрывается генетически модифицированный томат Empress Purple Tomato — первый в мире сорт с фиолетовой мякотью и кожурой, созданный в Америке.

Секрет необычной окраски — в генной инженерии. В ДНК растения добавили два гена от львиного зева. Это позволило «включить» выработку антоцианов — природных пигментов, окрашивающих плод в насыщенный фиолетовый цвет.

«Черничный щербет» активно продавали три предпринимателя из Челябинской области. Между тем российское законодательство прямо запрещает использовать для производства семян сельхозрастений семена, содержащие ГМО. Исключение сделано лишь для экспертиз и научных исследований. Поэтому всем нарушителям придётся снять с реализации запрещённый товар.

Ранее в Челябинск пытались ввезти 20 тонн зараженной хурмы.