«Россети Урал» завершили восстановление основной сети 6–110 кВ в Челябинской области после прохождения сильного атмосферного фронта — она в основном питает населённые пункты. Энергетики переключились на индивидуальные заявки в распределительной сети 0,4 кВ, которая подаёт свет прямо в дома. Работы идут круглосуточно.

Под особым контролем — пригороды Челябинска, Сосновский, Аргаяшский, Чебаркульский и Кунашакский округа, пострадавшие сильнее всего. На местах десять бригад: 62 специалиста и 15 единиц спецтехники.

Продолжаются осмотры энергообъектов, устранение угрозы падения деревьев и веток за пределами охранных зон на линиях электропередачи и непрерывный мониторинг оборудования.

Энергетики держат связь с администрациями муниципалитетов, Единой дежурно-диспетчерской службой, подразделениями ГО и ЧС и смежными территориальными организациями.