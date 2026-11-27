В Челябинской области 53-летний водитель автомобиля «Газон Next» погиб в ночной аварии с двумя большегрузами.

Смертельное ДТП произошло сегодня, 27 ноября, около трёх часов ночи на 49-м километре автодороги «Челябинск — Новосибирск» в Красноармейском районе.

По данным Госавтоинспекции, мужчина на полном ходу врезался в припаркованный у обочины грузовик Mercedes с полуприцепом, который от удара по инерции протаранил стоявший впереди тягач FAW.

От полученных травм водитель «Газона» скончался на месте происшествия ещё до приезда медиков, водители фур не пострадали. Сейчас на месте аварии работают сотрудники ГАИ, следователи и спасатели МЧС — полиция проводит проверку и устанавливает все причины случившегося.