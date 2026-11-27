На трассе М-5 «Урал» в горнозаводской зоне Челябинской области обстановка рабочая: заторов нет, движение сохраняется. По данным на вечер 27 ноября, локальные затруднения — в районе Аши, Сима, Юрюзани, Сатки и Златоуста — не превышают 5 километров. Причина — продолжительные интенсивные осадки и кратковременные пропуски групп грузовиков, которые регулирует Госавтоинспекция.

Дорожные службы работают без остановки: проезжую часть чистят и обрабатывают противогололёдными материалами, во взаимодействии с ГАИ. Ограничения для грузовых ТС не сняты — это сделано намеренно, чтобы не допустить скопления машин и держать ситуацию безопасной. Грузовики и автобусы периодически проводят колоннами, сообщает пресс-служба Уралавтодора.

Сообщения о «пробке на 50 км» и «царь-заторе» не соответствуют действительности. Движение не останавливалось ни на одном участке.

Достоверную информацию по федеральным трассам и ограничениям на территории Башкортостана, Челябинской и Курганской областей можно получить по телефону ДДС ФКУ «Уралуправтодор»: 8 800 200 63 06.