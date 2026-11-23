В Челябинске провели ребрендинг аквапарка, который сейчас возводят на Северо-Западе города. Вместо прежнего названия «Большая вода» комплекс откроется под именем «Седьмое море».

Также у проекта появился новый сайт, где гостям обещают 12 водных аттракционов, банный комплекс, спа-террасу и четырехзвёздочную гостиницу. В компании-застройщике выбор объясняют символизмом цифры семь, которая отсылает к сказкам, седьмому небу, цветам радуги и семи потам в сауне. Принять первых посетителей в бассейнах и на горках рассчитывают летом 2027 года.

Недавно стройплощадку осмотрела министр архитектуры и градостроительства Челябинской области Ольга Никитина — она отметила высокую степень готовности здания, где уже смонтировали основные каркасы с перегородками и полностью завершили витражное остекление.