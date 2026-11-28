34-летняя Ксения Папина из Челябинска ищет биологических родителей, с которыми её разлучили в младенчестве: в восемь месяцев её удочерили, дали новое имя и дату рождения. Правду она узнала в 14 лет, первые попытки найти родных ни к чему не привели, и спустя 20 лет она снова взялась за поиски — теперь через соцсети, пишет «Курс дела».

При рождении её звали Анастасия Сергеевна Колесова, дата рождения — 25 апреля 1992 года, после удочерения она стала Ксенией Коньковой, дата сменилась на 17 мая 1992-го, позже фамилия — Папина. На руках только свидетельство об удочерении, дальше женщина планирует идти в органы соцзащиты. Оба приёмных родителя умерли. У Ксении своя семья — муж, четверо детей, работа в бьюти-сфере. Поиски, подчёркивает она, не про желание заменить семью или изменить прошлое.