Копейский машиностроительный завод отмечает 85-летие: предприятие, созданное 28 ноября 1941 года в военный период, быстро наладило выпуск врубовых машин и комбайнов и стало одним из крупнейших в горном машиностроении России. В 1948-м здесь собрали первый в стране шагающий экскаватор, а сегодня копейские проходческие комбайны заменили ручной труд в шахтах и работают в рудниках, на калийных месторождениях и угольных предприятиях в России и за рубежом, подчеркнул губернатор Алексей Текслер.

За достижениями — поколения машиностроителей: старшее строило цеха и налаживало производство, нынешнее продолжает традиции и развивает завод. Уже в 1943 году сотрудники создали врубовую машину «Копейская мощная пульсирующая» и получили первую в городе Сталинскую премию, к 1946-му — первые комбайны, а позже техника КМЗ завоевала золотые медали выставок в Брюсселе и Лейпциге. В юбилейный год губернатор пожелал коллективу реализации всех намеченных планов.