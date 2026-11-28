Арбитражный суд Челябинской области полностью удовлетворил иск прокуратуры и взыскал с ООО «Синтез» около 5 млн рублей в региональный бюджет — компенсацию ущерба от сорванного контракта на строительство ФАПа в селе Долгодеревенское Сосновского района.

Договор заключили в декабре 2022 года: подрядчик должен был подготовить проектную документацию, провести инженерные изыскания и построить фельдшерско-акушерский пункт районной больницы к 31 июля 2023 года. Обязательства «Синтез» не выполнил, заказчик — ОГКУ «Челябоблинвестстрой» — расторг контракт в одностороннем порядке. Для реализации проекта пришлось заключать новое соглашение и дополнительно выделять из бюджета около 5 млн рублей — эту сумму суд и взыскал как ущерб региону.